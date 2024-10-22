الامارات | حمدان بن محمد يطلق مبادرة لتدريب 5000 إماراتي في تكنولوجيا المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مبادرة لتدريب 5000 إماراتي في تكنولوجيا المستقبل خلال 5 سنوات، وتأهيلهم للعمل في شركات التكنولوجيا الخاصة، وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة، ودعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ الابتكار وريادة الأعمال.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أطلقنا خلال اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي مبادرة لتدريب 5000 إماراتي في تكنولوجيا المستقبل خلال 5 سنوات، وتأهيلهم للعمل في شركات التكنولوجيا الخاصة، وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة، ودعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ الابتكار وريادة الأعمال.....".

وتابع سموه قائلا: "دبي اليوم مدينة لا تقف عند حدود المنافسة العالمية، بل تصنع مستقبلها بيدها من خلال تعزيز الكفاءات والمواهب الوطنية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والريادة. سنواصل العمل برؤية محمد بن راشد لتحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام يخدم أجيالنا القادمة ويضع دبي في طليعة مدن العالم".