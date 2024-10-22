تفاصيل مشاركة توم هولاند بأحدث أفلام كريستوفر نولان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - تم الإعلان عن تجسيد الممثل توم هولاند دَور البطولة في أحدث أفلام المُخرج كريستوفر نولان، كما سينضم إلى بطولة الفيلم الفنان مات ديمون.

كريستوفر نولان يتعاون من جديد مع ستوديو يونيفرسال

من المنتظر أن يتم طرح الفيلم السينمائي الجديد في 17 يوليو عام 2026، والذي سيكون من إخراج كريستوفر نولان Christopher Nolan، والذي سيكتب السيناريو الخاص بالفيلم أيضاً. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم السينمائي الجديد.

ويتعاون المخرج كريستوفر نولان بالفيلم الجديد مع ستوديو يونيفرسال الذي قدّم معه آخر أفلامه السينمائية "أوبنهايمر" Oppenheimer ، والذي نال من خلاله جائزة أوسكار أفضل مخرج.

وقد شهد فيلم "أوبنهايمر" التعاون الأول بين كريستوفر نولان مع يونيفرسال، كما يشهد الفيلم السينمائي الجديد التعاون الأول بين توم هولاند Tom Holland والمخرج كريتسوفر نولان.



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Oppenheimer يحصد العديد من جوائز أوسكار

يُذكر أنه في خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96، قد حصد فيلم "أوبنهايمر" Oppenheimer جائزة أفضل فيلم بعد أن تنافس مع باقة من أهم أفلام عام 2023، وكان الفيلم قد ترشّح على 13 جائزة في الحفل، حصد منها 7 جوائز، هي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل التي كانت من نصيب الممثل كيليان مورفي، وجائزة أفضل ممثل بدور مساعد للممثل روبرت داوني جونيور، وجائزة أفضل مخرج لكريستوفر نولان، وجائزة أفضل تصوير سينمائي؛ إضافة إلى جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة أفضل مونتاج.



يُذكر أن Oppenheimer هو أحد أكثر الأفلام نجاحاً لهذا العام من وجهة نظر النقاد؛ حيث تلقى الفيلم ملاحظات غير عادية من قِبلهم، كما اندهش الجمهور من حبكة الفيلم؛ حيث إنه بعد فترة وجيزة من وصول الفيلم إلى دُور العرض، حطّم إيرادات شباك التذاكر.

كما أنه أصبح أعلى أفلام السيرة الذاتية تقييماً على موقع IMDb. ووفقاً لتعليقات النقاد؛ فإن الفيلم قد صوّر القصة بشكلٍ صحيح، وتجاوز عدداً قليلاً من الأفلام الأخرى للمخرج نفسه.



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