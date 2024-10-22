شاهدوا كواليس مسلسل وتر حساس قبل انطلاق عرضه.. بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - كشف صنّاع مسلسل "وتر حساس" بطولة الفنانة صبا مبارك، عن الصور الأولى من كواليس العمل، وذلك قبل انطلاق العرض يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر. وذلك بعدما أطلق القائمون على المسلسل البرومو الرسمي، الذي كشف عن العديد من الخطوط العريضة التي تتضمنها القصة، والمليئة بالعلاقات المتشابكة المشوّقة.

قصة مسلسل "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة تجميل وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط ثلاث السيدات علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم في مشهد من وتر حساس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

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مسلسل "وتر حساس" مكوّن من 45 حلقةً، وهو من بطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تُقى حسام، محمد علي رزق، محمدالعمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، مؤثر رفعت، وعدد آخر من الفنانين. وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

صبا مبارك ومحمد علاء ووائل فرج مجدداً

مسلسل "وتر حساس" يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً، بعدما حقق الثلاثي نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور، الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعلاً كبيراً مع أحداثه المشوّقة، التي اعتمدت على لغز جريمة قتل، ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

صبا مبارك ومحمد علاء من كواليس وتر حساس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المتحدة

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يُذكر أن صبا مبارك قد قدّمت بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المكوّن من 15 حلقةً في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك معها في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبدالرازق، آدم النحاس. وضيوف الشرف: محمد فراج، أحمد عبدالله محمود، حسن أبوالروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمدالقس. وتأليف مُهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

إنجي المقدم وتعاون جديد مع صبا مبارك بعد غياب

فيما تعود إنجي المقدم للعمل مع صبا مبارك بعد 7 سنوات من تقديمهما سوياً الجزء الثاني والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، اللذين تم عرضهما في عام 2017؛ حيث التحقت إنجي المقدم بأسرة العمل في الجزء الثاني بعد إجراء تغييرات في البطلات، بخروج الفنانتين حورية فرغلي وريهام أيمن، والاستعانة بإنجي المقدم وندى موسى، بجانب صبا مبارك ودينا الشربيني.

إنجي المقدم تكسر بمسلسل "وتر حساس" غيابها عن الدراما طوال ثلاث السنوات الماضية، وذلك بعد حضورها الدائم على مدار السنوات السابقة؛ حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بمشاركة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022.

صبا مبارك وإنجي المقدم من مسلسل وتر حساس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المتحدة

هيدي كرم فى مهشد من وتر حساس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المتحدة

إنجي المقدم ومحمد علاء من كواليس وتر حساس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المتحدة



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