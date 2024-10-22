تعرفوا إلى أولى تجارب نورا بالألف في عالم الأفلام القصيرة

بوستر فيلم "TikTok"

View this post on Instagram A post shared by نورا بالألف (@nourabelalef)

نورا بالألف تشارك في مسرحية رحلة 777

https://www.instagram.com/p/DAeLHYtIM3d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAeLHYtIM3d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAeLHYtIM3d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أعربت الفنانةعن سعادتها بأولى تجاربها في عالم الأفلام القصيرة، وذلك من خلال فيلم يحمل اسم TikTok، للكاتبة حصة الفرحان.ويشاركها بطولة العمل عددٌ آخر من النجوم، وهم: علي ششري، يعقوب العجيرب، مجبل العجيرب، عبدالناصر الزاير، عادل الخليفة.وقد شاركت نورا بالألف متابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لبوستر الفيلم، والذي ظهرت عليه برفقة الفنان علي ششري، وأوضحت من خلال التعليق الذي أرفقته أن الفيلم ينتمي لنوعية الدراما التوعوية؛ حيث تسلّط قصته الضوء على شريحة خاصة وهم المراهقون، ولاسيّما فيما يخص تعاملهم مع برنامج التواصل الاجتماعي تيك توك والسلبيات التي الناتجة عنه.وجاء تعليقها كالتالي: "متحمسة لأول تجربة فيلم قصير، أشارك فيه للكاتبة حصة الفرحان، وإن شاء الله؛ فلنا الجوايز، فيلم تيكتوك قريباً".وتابعت: "يتحدث الفيلم عن شريحة المراهقين في استخدام برنامجوالسلبيات التي قد يتم التعامل معها في ظل انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم. نوع الفيلم درامي توعوي".انضمت الفنانةلفريق مسرحية "" مع: الفنان طارق العلي، شهد سلمان، وخالد العجيرب. التي من المقرر عرضها في موسم الرياض. وكانت آخر مسرحية قدّمتها، هي مسرحية "قابل للنشر"، التي دارت أحداثها في إطارٍ اجتماعي كوميدي ساخر حول قضايا عدة هادفة، من أهمها إلقاء الضوء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيفية استخدامها، وكانت من بطولة: أحمد العونان، أميرة محمد، وسلطان الفرج. ومن تأليف أيمن الحبيل، وإخراج عبدالله البدر.

يمكنكِ قراءة نورا بالألف لـ«الخليج 365»: حُلمي أن أقدّم ديو مع علي عبدالستار وسعيدة بتكريمي بقطر

نشاطات فنية أخرى لـ"نورا بالألف"

كانت نورا بالألف قد كشف لـ«الخليج 365» مؤخراً، أنها تستعد لعدة نشاطات فنية قادمة، منها: تجهيز أغنيتين بنكهة عراقية كاملة، وسيتم تصويرهما في أربيل في شهر 10 الجاري، وهي مع شركة ميوزك الحنين، من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم ومصطفى الربيعي، وألحان رائد الأديب، وأحمد الميالي. أما الموزعان فهما: لؤي عامر، ومحب الراوي. وأنها ستصور الأغنيتين وتطرحهما بشكلٍ جديد.كما أن هنالك مفاجأة لجمهورها بأن أغانيها ستكون مختلفة عما طرحته بالسابق، مثل: أغنية "أهل الهوى" باللهجة الكويتية، مع الملحن فهد الناصر. وأغنيتها المصرية "أنت الأمان" مع فنانين مصريين. وأغنية "الدلع" التي أنتجتها، وبيّنت وقتها أن اختيارها للغناء باللهجة العراقية يعود لحب الجمهور الخليجي والكويتي أيضاً للأغاني العراقية. كما كشفت أنها تستعد لتجربة جديدة لها ولأول مرة، وهي تقديم البرامج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»