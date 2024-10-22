الامارات | محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى محاضرة بعنوان "ازرع الإمارات.. امتداد لإرث زايد" قدمتها وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.