شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 165 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 11956 نقطة، وبتداولات بلغت 5.464 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 504.079 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.033 تريليون ريال.انخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، كيمانول، والباحة، وسيسكو القابضة، وصدر، والأندلس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية، والماجد للعود، والعربية، ودار الأركان، ورتال، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.2%، عند 26405 نقطة، وبتداولات بلغت، 63.991 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.592 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.191 مليار ريال.وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 46، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.