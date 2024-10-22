شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكو» تتلقى خطابات من هيئة الزكاة تطالبها بسداد 6.39 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة لعامي 2021، 2022 م والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بإجمالي مبلغ وقدره 6.39 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة.
والجدير بالذكر أنه وفقا لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (60 يوما) من تاريخ استلام تلك الخطابات.
وتعتزم الشركة من خلال مستشارها الزكوي رفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، علما بأن الشركة قامت بتكوين مخصص بقيمة 5,487 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2024م لمقابلة الفروقات عن الأعوام المذكورة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة.
والجدير بالذكر أنه وفقا لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (60 يوما) من تاريخ استلام تلك الخطابات.
وتعتزم الشركة من خلال مستشارها الزكوي رفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، علما بأن الشركة قامت بتكوين مخصص بقيمة 5,487 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2024م لمقابلة الفروقات عن الأعوام المذكورة.