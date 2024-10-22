الاقتصاد

إعادة تعيين لجان مجلس إدارة «النهدي الطبية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية اليوم، تمديد فترة عمل لجنتي المكافآت والترشيحات ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون فترة عمل جميع اللجان حتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي سوف تنتهي في 04-10-2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن لجنة المراجعة تتكون من عبداللطيف السيف رئيسا، وبعضوية كل من: د. وائل عيد، ووليد تميرك.
وأضافت أن لجنة المكافآت والترشيحات تتكون من: د. جنيد باجوا رئيسا، وبعضوية كل من: وليد باحمدان، وعساف القريشي.
وأشارت إلى أن لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني تتكون من: رومان فوغ رئيسا، وبعضوية كل من: د. جنيد باجوا، وخوان كارولوس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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