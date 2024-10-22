شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعيين لجان مجلس إدارة «النهدي الطبية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية اليوم، تمديد فترة عمل لجنتي المكافآت والترشيحات ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون فترة عمل جميع اللجان حتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي سوف تنتهي في 04-10-2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لجنة المراجعة تتكون من عبداللطيف السيف رئيسا، وبعضوية كل من: د. وائل عيد، ووليد تميرك.
وأضافت أن لجنة المكافآت والترشيحات تتكون من: د. جنيد باجوا رئيسا، وبعضوية كل من: وليد باحمدان، وعساف القريشي.
وأشارت إلى أن لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني تتكون من: رومان فوغ رئيسا، وبعضوية كل من: د. جنيد باجوا، وخوان كارولوس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لجنة المراجعة تتكون من عبداللطيف السيف رئيسا، وبعضوية كل من: د. وائل عيد، ووليد تميرك.
وأضافت أن لجنة المكافآت والترشيحات تتكون من: د. جنيد باجوا رئيسا، وبعضوية كل من: وليد باحمدان، وعساف القريشي.
وأشارت إلى أن لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني تتكون من: رومان فوغ رئيسا، وبعضوية كل من: د. جنيد باجوا، وخوان كارولوس.