تكنولوجيا: تأكيد رسمي لتصميم وألوان هاتف iQOO 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت iQOO تدريجيًا عن تفاصيل هاتفها الرائد القادم iQOO 13، المقرر إطلاقه في الصين في 30 أكتوبر. مؤخرًا، أكدت الشركة أن الهاتف سيأتي بأربعة خيارات للألوان: الأخضر، الأبيض، الأسود، والرمادي.

أما بالنسبة للهند، فمن المتوقع أن يتم إطلاق iQOO 13 بين 1 و10 ديسمبر، مما سيتيح للعملاء الهنود الاطلاع على الهاتف الرائد بعد فترة وجيزة من إصداره الأولي.

يتميز iQOO 13 بتصميم مسطح وأنيق، يعكس طابعًا عصريًا. زودت الشركة الهاتف بحلقة ضوئية حول جزيرة الكاميرا، والتي عرضتها في مقطع فيديو حديث.

يعمل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite، التي توفر تحسينات كبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، والذكاء الاصطناعي. تعد هذه الشريحة بكفاءة محسنة وسرعات معالجة أسرع، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن أداء فائق.

يُقترن الهاتف بشريحة SuperComputing Q2 التي تدعم اللعب بمعدل يصل إلى 144 إطارًا في الثانية.

يأتي iQOO 13 بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.82 بوصة ودقة 2K، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مما يتيح تجربة مرئية سلسة وألوانًا نابضة بالحياة. كما يضم بطارية كبيرة بسعة 6150 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، مما يضمن شحن الجهاز بسرعة وكفاءة.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف إعدادًا ثلاثي الكاميرات في الخلف، مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الأساسية، والعدسة الواسعة للغاية، والعدسة المقربة.

يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، ما يجعلها مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعد iQOO 13 بتقديم تجربة أداء قوية، صور مرئية مذهلة، وقدرات كاميرا متعددة الاستخدامات. ومع تحديد موعد الإطلاق في 30 أكتوبر في الصين، وإطلاقه المتوقع في الهند خلال ديسمبر، سيكون متاحًا قريبًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الترقية إلى هاتف رائد مزود بميزات متقدمة.

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