شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ملتقى التحول الرقمي.. ابتكارات رقمية وخدمات روبوتية لاختصار الوقت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - العبدالله: إطلاق نظام الفوترة الرقمية خلال الأسبوعين القادمة

الصنات: 1,2 مليون هجمة إلكترونية تصدتها الأمن السيبراني بالوزارة خلال شهر

بدر: أتمتة منصات كبار السن والايتام خلال الفترة القادمة

خوجة: تقليص وقت عمليات التوظيف من 57 يومًا إلى 10 دقائق

أوضح مختصون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جولة ”اليوم“ أن الابتكارات الرقمية والحلول التقنية فتحت الخدمات بشكل واسع بكل أمان وضمان في وقت قصير اختزلت قرارات الـ 6 أشهر في يومين.

جاء ذلك في المعرض المصاحب لملتقى التحول الرقمي والذي يناقش أحدث التقنيات والاستراتيجيات في التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبيّن الوكيل المساعد لأنظمة وتطوير الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. أحمد العبدالله أنه من خلال محاكاة الذكاء الاصطناعي يتم في يومين عمل انتاج قرار التوطين بشكل مباشر ودراسة الأثر على السوق قبل تطبيقها ففي السابق كان العمل لمدة 6 أشهر لإطلاق قرار التوطين وأحيانًا كان عند صدور القرار يكون تغير حال السوق، وهناك نماذج أخرى منها استقطاب المواهب من خلال الذكاء الصناعي للمقابلات الشخصية فخلال يومين عمل تم إنجاز أكثر من 3000 متقدم، بالإضافة إلى المستجدات هذا العام مثل نظام الفوترة الرقمية، وسيتم إطلاقه خلال الأسبوعين القادمة وتطبيق البرامج الروبوتية في الدعم والحماية والتي تعزز من شفافية الاستحقاق للأسر المستحقة من عملية الضمان وتجميعها من أكثر من 19 مصدر تقوم بأكثر من 6 ملايين عملية خلال 4 دقائق.



أوضح مختصون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جولة ”اليوم“ أن الابتكارات الرقمية والحلول التقنية فتحت الخدمات بشكل واسع بكل أمان وضمان في وقت قصير اختزلت قرارات الـ 6 أشهر في يومين.جاء ذلك في المعرض المصاحب لملتقى التحول الرقمي والذي يناقش أحدث التقنيات والاستراتيجيات في التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وبيّن الوكيل المساعد لأنظمة وتطوير الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. أحمد العبدالله أنه من خلال محاكاة الذكاء الاصطناعي يتم في يومين عمل انتاج قرار التوطين بشكل مباشر ودراسة الأثر على السوق قبل تطبيقها ففي السابق كان العمل لمدة 6 أشهر لإطلاق قرار التوطين وأحيانًا كان عند صدور القرار يكون تغير حال السوق، وهناك نماذج أخرى منها استقطاب المواهب من خلال الذكاء الصناعي للمقابلات الشخصية فخلال يومين عمل تم إنجاز أكثر من 3000 متقدم، بالإضافة إلى المستجدات هذا العام مثل نظام الفوترة الرقمية، وسيتم إطلاقه خلال الأسبوعين القادمة وتطبيق البرامج الروبوتية في الدعم والحماية والتي تعزز من شفافية الاستحقاق للأسر المستحقة من عملية الضمان وتجميعها من أكثر من 19 مصدر تقوم بأكثر من 6 ملايين عملية خلال 4 دقائق.

مبادرات تواكب رؤية 2030



من جهته قال ممثل إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الصنات، أن الوزارة قامت بمبادرات ومنصات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ويقوم مركز الدفاع السيبراني بكوادره

أوضح ممثل إدارة الدعم وتطوير الحلول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر محمد أن هناك العديد من المنصات للوزارة المخصصة للمسؤولية الاجتماعية منها منصات لكبار السن ومنها منصات التأهيل والرعاية بدر محمد بدر محمد ومنصات الخدمة الاجتماعية كانت مؤتمته بقرابة 80% وتبقى منها 20% لكبار السن والأيتام والوزارة تعمل خلال الفترة القادمة بأتمتة 100 % من تلك الخدمات لتكون مشابهه للخدمات المؤتمتة مثل الضمان وخدماته وقطاع المسؤولية الاجتماعية على مدار الساعة وطوال الأسبوع.

واستعرضت مدير منتج الدعم والحماية الاجتماعية في الوزارة بدور خوجه التقنيات الناشئة لعدد من التطبيقات ابتداء باستقطاب المواهب والتفضيلات بين المتقدمين على الوظائف والوظائف المطروحة، أيضًا عمل مقابلات شخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون أي تدخل بشري، ومن ثم فرزها ومقارنة هذه المقابلات مع جميع المتقدمين لهذه الوظيفة. بدور خوجة بدور خوجة

وأضافت من أبرز النتائج التي حصلنا عليها بعد تطبيق هذا النموذج هو تقليل الوقت المستغرق بعمليات التوظيف من 57 يومًا إلى 10 دقائق انتقالاً إلى الدعم والحماية والتحقق من أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق تعلم الآلة، تم الاستفادة من البيانات التاريخية وتحسين مده معالجه واستخراج البيانات ومعرفة أثر تفعيل قواعد العمل الاستباقية. من جهته قال ممثل إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الصنات، أن الوزارة قامت بمبادرات ومنصات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ويقوم مركز الدفاع السيبراني بكوادره السعودية والتقنيات العالية المستخدمة تم رصد وتصدي أكثر من 1,2 مليون هجمة ومحاولة اختراق خلال الشهر السابق، وذلك لتمكين الموارد البشرية لتحقيق المبادرات بشكل آمن وفعالأوضح ممثل إدارة الدعم وتطوير الحلول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر محمد أن هناك العديد من المنصات للوزارة المخصصة للمسؤولية الاجتماعية منها منصات لكبار السن ومنها منصات التأهيل والرعايةومنصات الخدمة الاجتماعية كانت مؤتمته بقرابة 80% وتبقى منها 20% لكبار السن والأيتام والوزارة تعمل خلال الفترة القادمة بأتمتة 100 % من تلك الخدمات لتكون مشابهه للخدمات المؤتمتة مثل الضمان وخدماته وقطاع المسؤولية الاجتماعية على مدار الساعة وطوال الأسبوع.واستعرضت مدير منتج الدعم والحماية الاجتماعية في الوزارة بدور خوجه التقنيات الناشئة لعدد من التطبيقات ابتداء باستقطاب المواهب والتفضيلات بين المتقدمين على الوظائف والوظائف المطروحة، أيضًا عمل مقابلات شخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون أي تدخل بشري، ومن ثم فرزها ومقارنة هذه المقابلات مع جميع المتقدمين لهذه الوظيفة.وأضافت من أبرز النتائج التي حصلنا عليها بعد تطبيق هذا النموذج هو تقليل الوقت المستغرق بعمليات التوظيف من 57 يومًا إلى 10 دقائق انتقالاً إلى الدعم والحماية والتحقق من أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق تعلم الآلة، تم الاستفادة من البيانات التاريخية وتحسين مده معالجه واستخراج البيانات ومعرفة أثر تفعيل قواعد العمل الاستباقية.



روبوت للرد على اعتراضات الضمان الاجتماعي



وأكملت: "أيضًا توظيف روبوت للرد على اعتراضات الضمان الاجتماعي، وأيضًا استخدام تقنية للتحقق من المستندات المرفوعة، والتي قللت العديد من الاعمال الروتينية وقللت الوقت المستغرق للرد على الاعتراضات من متوسط 3 أيام إلى دقيقتين، انتقالًا إلى المبادرات الإنسانية التي تم تطبيقها لكبار السن بدور الرعاية وتطبيق نظارات الواقع الافتراضي وإتاحة السفر لهم افتراضياً، هذه المبادرة من أبرز نتائجها حسنت الصحة النفسية والذهنية والعقلية لكبار السن بدور الرعاية، انتقالاً لقطاع العمل بنظام الفوتره كنظام تم تطبيق الذكاء الاصطناعي فيه لتوحيد نظام الفوترة لإدارة المدفوعات والإيرادات الخاصة بالوزارة، مع توفير العديد من قنوات الدفع، وإتاحة رقمنة العمليات".

وأشارت خوجة إلى تطبيق ”ريان“ كأول شات بوت مختص للرد على استفسارات الواردة من سوق العمل، ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية، أيضاً يتمكن من الرد على الاستفسارات بواسطة التسجيل الصوتي، وأخيراً هناك النمذجة التنبؤية لدعم قرارات التوطين وتقديم التحليلات المتقدمة على العمالة والمنشأت، والذي أتاح رفع عدد من قرارات التوطين وتقليل نسبة البطالة كما قلص الوقت المستغرق في هذه العمليات ودراسة عمليات التوطين أتاح مراقبة هذه القرارات قبل تطبيقها.