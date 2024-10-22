تكنولوجيا: سامسونج تواصل إصدار التحديث السابع من Wear OS 5 لـ Galaxy Watch 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Galaxy Watch 5 تلقي الإصدارات التجريبية من One UI Watch، حتى لو لم يكن ذلك بنفس وتيرة سلسلة Galaxy Watch 6. اليوم،

بدأت سامسونج في طرح النسخة التجريبية السابعة من One UI Watch 6 لمستخدمي Galaxy Watch 5. على الرغم من أن Galaxy Watch 5 تبلغ من العمر الآن عامين، إلا أنها لا تزال تتمتع بوقت دعم طويل من سامسونج.

ووفقًا لتقارير SamMobile، تم الإعلان عن إطلاق النسخة التجريبية السابعة من One UI Watch 6 في منتدى المجتمع الرسمي لشركة سامسونج.

يأتي هذا في وقت يتوفر فيه الإصدار التجريبي الثامن لـ Galaxy Watch 6، بينما يتمتع Galaxy Watch 7 بالإصدار الكامل بالفعل.

يشير هذا بوضوح إلى التزام سامسونج المستمر بتقديم تحديثات برمجية جديدة لمستخدمي Galaxy Watch، حتى للأجهزة التي مضى على إطلاقها عدة سنوات. هذه خطوة إيجابية تستحق الإشادة.

حاليًا، يمكن للمستخدمين في كوريا الذين يرغبون في المشاركة في النسخة التجريبية الانضمام بدءًا من اليوم. ومع ذلك، لم تصدر أي معلومات بعد حول موعد توفر التحديث لمزيد من المستخدمين في بلدان أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم سامسونج أي تفاصيل حول التحديث التجريبي لـ Galaxy Watch 4.

بحسب سجل التغيير، يجلب الإصدار التجريبي 7 تحسينات على استقرار النظام، وتحسين الأداء، بالإضافة إلى تحسينات على عمر البطارية. كما ستشهد نماذج LTE تحسينات في اتصالات الشبكة.

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