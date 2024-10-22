شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عمار النهدي رئيسا تنفيذيا لـ«وجا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وجا "بالتمرير"، اليوم، تعيين المهندس عمار سالم النهدي في منصب الرئيس التنفيذي وذلك اعتباراً من 2024/10/22م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عمار النهدي حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، ويعمل حالياً على رسالة الدكتوراه في نفس التخصص.
وأضافت ان النهدي، حاصل على عددة شهادات تدريبية معتمدة، منها شهادة إدارة المشاريع PMP، وشهادة مسؤول سلامة الإشعاع (RSO)، بالإضافة إلى إتمامه برامج تدريبية متقدمة مثل برنامج "ماكينزي" للمستوى الأساسي والمتقدم، ودورة "المالية للمديرين التنفيذيين".
وسبق للمهندس عمار النهدي، العمل في القطاع الخاص مع عدة شركات، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع، والهندسة الميكانيكية، وتطوير الأعمال، مما يجعله محترفًا في قيادة المشاريع وتطبيق الحلول الهندسية المتقدمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عمار النهدي حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، ويعمل حالياً على رسالة الدكتوراه في نفس التخصص.
وأضافت ان النهدي، حاصل على عددة شهادات تدريبية معتمدة، منها شهادة إدارة المشاريع PMP، وشهادة مسؤول سلامة الإشعاع (RSO)، بالإضافة إلى إتمامه برامج تدريبية متقدمة مثل برنامج "ماكينزي" للمستوى الأساسي والمتقدم، ودورة "المالية للمديرين التنفيذيين".
وسبق للمهندس عمار النهدي، العمل في القطاع الخاص مع عدة شركات، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع، والهندسة الميكانيكية، وتطوير الأعمال، مما يجعله محترفًا في قيادة المشاريع وتطبيق الحلول الهندسية المتقدمة.