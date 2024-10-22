"حزب الله": استهدفنا مستعمرة بيت هعميك وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي عيتا الشعب

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، مستعمرة بيت هعميك بصلية صاروخية كبيرة".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي عيتا الشعب بصلية صاروخية".