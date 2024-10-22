"يسرائيل هيوم": لقاء نتانياهو وبلينكن بحث قضايا اليوم التالي لغزة والجبهة الشمالية والتهديد الإيراني

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث قضايا اليوم التالي لغزة والجبهة الشمالية والتهديد الإيراني".

وكان قد اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس للتباحث في وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالخارجية الأميركية، أن "بلينكن يناقش مع الجانب الإسرائيلي كيفية الرد على هجوم إيران الأخير".

كذلك ذكرت الصحيفة، أن "بلينكن يخطط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان، ويعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان"، مضيفاً "بلينكن سيؤكد حرص واشنطن على ألا يؤدي رد إسرائيل إلى مزيد من التصعيد".