قائد الحرس الثوري الإيراني: من المرجح ألا تقوم إسرائيل بخطوة كبيرة ضد طهران وقد تنفذ هجوما محدودا وصغيرا

نقلت شبكة "أخبار الطلبة" عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله اليوم الثلاثاء إن "إسرائيل لن تقوم على الأرجح بتحرك كبير ضد طهران، لكنها قد تنفذ هجوما محدودا رمزيا".

ولفت جعفري، الى أنه "يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تخطط لرد قوي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من تشرين الأول".