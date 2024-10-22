الحاج تفقد الحريق في الربوة: الحريق مفتعَل وسنتقدّم بإخبار أمام القضاء المختص

تفقّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، الحريق في منطقة الربوة، مؤكّدًا أنّ "الحريق مفتعَل، إذ أنّ النّيران اشتعلت من أكثر من جهة، بعدما كانت تحت السّيطرة حتّى الأمس".
وأشار إلى "أنّنا لا نعلم مدى خطورة المواقع الّتي اشتعلت منذ وقت قليل، لكن الدّفاع المدني يعمل بمؤازرة الجيش اللبناني عبر الطّوفات، وسنتابع المجريات على الأرض، كما سنتقدّم بإخبار أمام القضاء المختص".
وكان قد أعلن الجيش اللّبناني منذ بعض الوقت، أنّ "طوّافات من القوّات الجوّيّة تشارك بالتّعاون مع الدّفاع المدني، في إخماد حريق شبّ في منطقة الربوة- المتن".
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