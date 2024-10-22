أسامة حمدان: نطالب بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان

أشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الى أن "الاحتلال لا يزال يمعن في تصعيد كل أشكال الحرب على قطاع غزة، والاحتلال يرتكب في شمال قطاع غزة جرائم ممنهجة تقع ضمن أعمال الإبادة الجماعية".

ولفت حمدان، الى أن "جرائم الاحتلال في شمال غزة تهدف لتهجير شعبنا أو إبادته، والاحتلال يرفض كل الطلبات بضرورة دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة"، مضيفاً "الممرات الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين، وجريمة الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية وصمة عار على جبين المتخاذلين".

وتابع "مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على محك المواثيق التي قامت عليها، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو تتم بدعم كامل من الإدارة الأمريكية"، معتبراً أن "مهلة واشنطن شهرا للاحتلال للنظر في إدخال المساعدات يؤكد أنها تقدم له مهلة لارتكاب الجريمة".

وأردف "نطالب بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان، وزيارة بلينكن إلى المنطقة تأتي بهدف توفير الغطاء السياسي لجرائم الاحتلال".