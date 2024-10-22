استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Kostantina، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى ماغرو وبحثا الأوضاع العامة في البلاد بظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.