أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات الجيش الروسي تواصل عملياتها القتالية لتدمير وطرد المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك". وأشارت الوزارة إلى أن "قوات نظام كييف، خسرت على اتجاه كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، 270 قتيلا"، موضحةً أن "وحدات مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، واصلت تنفيذ العمليات الهجومية، مستهدفة خلال ذلك تشكيلات الألوية الأوكرانية رقم 22 و47 و115 وكذلك رقم 82 و95، ولواء مشاة البحرية رقم 36 وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي رقم 103 و129 في مناطق المراكز السكنية كولماكوف، وكروغلينكوي، ونيزني كلين، ونيكولسكي، ونوفي بوث، وأولجوفكا، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلتكا، وتشيركاسكايا بوريشني".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 270 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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