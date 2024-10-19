تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في فيلم الست لـ منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - يعيش الفنان أحمد خالد صالح، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية على مستوى السينما والتلفزيون، حيث يعمل على أكثر من مشروع، أبرزها فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر طرحه في دور العرض في عام 2025.

أحمد خالد صالح شقيق منى زكي

يخوض أحمد خالد صالح، تجربةً فنيةً جديدةً من خلال هذا الفيلم، حيث يُجسد شخصية الشيخ خالد البلتاجي، شقيق منى زكي، التي تُجسد دور أم كلثوم، والذي له أثرٌ كبير في حياتها، لا سيما وأنه كان يهوى الغناء أيضاً قبل أنّ يتوقف تماماً بعد توليه عمدة القرية الذي كان يعيش فيها، وذلك حسبما علمت "الخليج 365".

تفاصيل ظهور منى زكي في "الست"

وتُجسد فيه منى زكي شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.



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أحمد خالد صالح يُشارك في الدورة الـ7 من مهرجان الجونة

في سياق آخر، يترقب أحمد خالد صالح، العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد "الفستان الأبيض"، في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث يُشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويُشارك في بطولته كلّ من ياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في يوم الحفل نفسه، فتخوض رحلة إلى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

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عمل سينمائي مُنتظَر

كما يُشارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم "الهوى سلطان" المُنتظَر عرضه في دُور السينما قريباً، ويُشارك في العمل عدد من النجوم، على رأسهم: منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، وآخرون. والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء.



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