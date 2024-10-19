مفاجأة في حفل تامر حسني عرض زواج على المسرح.. والعروسان من الوسط الفني!

عرض زواج في حفل تامر حسني

View this post on Instagram A post shared by Sherif Badie Emam شريف بديع (@sherifbadieemam)

حفل تامر حسني

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" ويتنظر عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - أحيا الفنانأمس حفلاً جماهيرياً كبيراً في إحدى الجامعات الدولية بمصر، وخلال الحفل كانت هناك مفاجأة ينتظرها جمهوره، وهي عندما قام تامر بمساعدة شاب بطلب يد حبيبته على المسرح.فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره أثناء إحيائه حفلاً أمس في إحدى الجامعات، بمساعدته للممثل الشاب شريف بديع في طلب يد حبيبته الفنانة جنة عبد المنعم على المسرح، وكان ذلك بطريقة تامر العفوية والمرحة على المسرح.حيث ظهرت جنة على المسرح بجوار، ليصعد حبيبها الفنان الشاب شريف بديع على المسرح ويطلب يدها للزواج، ويقدم لها خاتم الزواج أمام الجمهور، في مشهد رومانسي بينهما، وقام، بإعطاء المايك لبديع؛ ليقول كلمته أمام الجمهور، فقال لجنة: "تتجوزيني؟"، لتجيب بالموافقة: "أيوه"، فقام تامر بممازحتهما قائلاً: "أيوه إيه، أنا مش موافق، اجري اجري".وقد حرص الفنان الشاب شريف بديع على توجيه الشكر للنجم، من خلال نشر مقطع الفيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلق عليه قائلاً: "كان شاغل بالي قوي ازاي ممكن أعبر لك أنا بحبك قد ايه يا أجمل و أعظم رزق حصلي في الدنيا وكان شاغل بالي قوي ازاي أقدر أسعدك و أعوضك عن كل حاجة في حياتك بحبك أوي يا جنة".وأكمل: "شكراً من كل قلبي لتامر أخويا وصاحبي و مكنتش هعرف أعمل أي حاجة بجد من غيرك ألف ألف شكر يا أجدع و أعظم أخ في الدنيا وعلي دعمك بجد ليا بحبك جداً ياخويا".أحياحفلاً لخريجي وطلاب إحدى الجامعات الدولية، بحضور الآلاف من الخريجين والطلاب من مختلف الكليات والمراحل، وخلال الحفل قدم تامر مجموعة من أغانيه المميزة التي رافقتها استعراضات عالمية أشعلت أجواء المسرح، مما دفع الجمهور للتفاعل والرقص طوال فقرته، كما شهد الحفل عدة فقرات داعمة للمواهب الشابة التي يدعمها.يمكنكم متابعة: روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرحانتهى الفنانمؤخراً، من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، ومن المُقرر أن يدخل العمل غرف المونتاج، تمهيداً لطرحه في دور العرض قريباً، حسبما علمت "الخليج 365"، حيث يأتي ذلك بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير.ويتضمن فيلمالجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، والتي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".ومن جانبه أكدمن خلال حسابه على "إنستغرام"، على عدم تغير موعد طرح فيلمه الجديد "ري ستارت"، حيث كتب: "سمعت من بعض الأخبار إن فيلم ري ستارت معاده اتغير لرأس السنة، تقريباً دي اجتهادات بعض المواقع".وأكمل: "الحقيقة معاده متغيرش ولسه معاده الرسمي لحد دلوقتي في عيد الفطر المقبل إن شاء الله زي ما قولت قبل كده، كل الحب للجميع".فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».