شيرين عبد الوهاب ترد على اعتذار ووعد أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - ردت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على معايدة الفنانة الإماراتية أحلام لها احتفالاً بيوم ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس". شيرين عبدالوهاب ترد على معايدة أحلام لها احتفالاً بيوم ميلادها كتبت شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها على "إكس" تغريدة ترد من خلالها على معايدة أحلام لها احتفالاً بيوم ميلادها، وقالت شيرين: "يا لأم فهد يا غالية على قلبي معايدتك وصلت وإللي بينا أكبر من كدة دائماً معايا على طول يارب"، وأكملت: "ومصر هتنور بحضورك وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة".

وكانت أحلام كتبت لـ شيرين عبد الوهاب: "كل عام وأنتي قلبي آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية أوي أوي وأنا جايه مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع اقرى عليك يس يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائماً نجمة نفخر بها".



يمكنكم قراءة: أحلام عن أداء أصالة في أحدث أغانيها بعض الأحيان: يسلم صوتك عمل رائع "ابتسمت" آخر أعمال شيرين عبد الوهاب وتستكمل الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة النشاط الفني الذي تعيشه خلال الأشهر الماضية، بطرح أغنية جديدة بعنوان "ابتسمت"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، حيث طرحتها "شيرين" على منصاتها بمواقع السوشيال ميديا، ولكن تم حذفها من معظم هذه المنصات فور طرحها مباشرة بسبب الخلاف القانوني مع شركة روتانا.

وجاءت أغنية "ابتسمت" كآخر أغاني ألبوم شيرين الجديد والتي تنوعت بين الكلاسيكية والحديثة، والتي أثبتت جميعها قدرة "شيرين" على تجديد نفسها وتقديم أعمال فنية مميزة. "شيرين" تعود للحفلات الغنائية وتزامناً مع طرح الأغاني الجديدة، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن حفلين ضخمين لها، الأول في الكويت يوم 28 نوفمبر، والثاني في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 ديسمبر، هذه الحفلات تأتي كدليل على عودة "شيرين" القوية إلى الساحة الفنية واستعدادها لتقديم أجمل أعمالها الفنية لجمهورها، مؤكدةً بذلك مكانتها كواحدةٍ من أهم الأصوات العربية على الساحة الفنية.

وقد حرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها، الذي يتزامن مع شهر أكتوبر الجاري وتحديداً يوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرةً عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة، مع صورة ظهرت بها وبدت فاقدة الكثير من وزنها، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير من استعادة شيرين لرشاقتها مجدداً.



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