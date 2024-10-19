تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل روج أسود قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - يواصل المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، تصوير مسلسله الجديد "روج أسود"، حيث مازال يتبقى له نحو 40% من مشاهد العمل الذي يجمعه بـ5 نجمات دفعة واحدة، ومن المُقرر عرض المسلسل في الأوف سيزون.

مي سليم موظفة حسابات في مستشفى

ستشهد الحلقات الأولى من "روج أسود" حالة تعارف بين غالبية الأبطال الخمسة، وهن: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم وفرح الزاهد، وذلك داخل محكمة الأسرة، حيث تُقرر كلّ منهن التوجه إلى هناك، لتعرضها لمعاناة مع زوجها، وتريد الطلاق منه، مثل فرح الزاهد التي ستظهر بدور "تيك توكر" وتعاني من العنف والاضطهاد، وكذلك مي سليم التي تعمل موظفة حسابات في مستشفى، وتنتمي إلى أسرة تحت المتوسطة وتعاني هي الأخرى.

رانيا يوسف تتزوج 12 مرة

كما تعاني رانيا يوسف، من مشاكل كبيرة مع زوجها، التي تريد الانفصال عنه، وستتزوج أكثر من 12 مرة على مدار الأحداث، والأمر ذاته مع داليا مصطفى التي تواجه مشاعر سلبية تجاه زوجها، إذ تنشأ علاقة صداقة بين هؤلاء الأبطال داخل أروقة المحكمة، وتستمر حتى الحلقات الأخيرة، وسط حالة من التشويق والإثارة، حيث تُجسد كلّ منهن قصة حقيقية، تُعبر من خلالها عن شريحة معينة من السيدات.

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محمد عبد الرحمن حماقي يستأنف "للأذكياء فقط" قريباً

في سياق آخر، يستعد المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، لاستئناف تصوير "للأذكياء فقط"، فور الانتهاء من "روج أسود" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويأتي العمل بطولة رنا رئيس، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف مثل إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي.

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