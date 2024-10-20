الامارات | «السوبر المصري» ينطلق في أبوظبي بصبغة «فنية وإدارية» إماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ في أبوظبي، اليوم، سباق أربعة أندية نحو لقب «كأس السوبر المصري»، إذ يلتقي في الخامسة عصر اليوم، الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان، فيما يتقابل في الثامنة مساء، الأهلي «حامل اللقب» مع سيراميكا كليوباترا على استاد محمد بن زايد الذي سيجمع الفائزين في المباراة النهائية، الخميس المقبل.

وتعد هذه المرة الثامنة التي تستضيف فيها العاصمة أبوظبي السوبر المصري من أصل 22 مرة، بعدما أقيم للمرة الأولى في عام 2015، وجمع الأهلي مع الزمالك.

ويعد الأهلي - صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقباً - الضيف الدائم على بطولة السوبر في الإمارات، إذ فاز باللقب خمس مرات، مقابل لقبين للزمالك.

وتبادل الأهلي والزمالك الفوز على بعضهما بعضاً في السوبر الذي استضافته الإمارات في مناسبتين لكل فريق، في حين حصل «المارد الأحمر» على اللقب في المرات الثلاث الأخرى على حساب المصري، وبيراميدز، ومودرن فيوتشر.

وأسهم مجلس أبوظبي الرياضي في إجراء تغييرات كبيرة على السوبر المصري الذي كان يقام بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس في مصر، لتشمل المنافسة أربعة فرق هي أبطال بطولات الموسم، إضافة إلى فريق رابع يشارك بالبطاقة الذهبية.

وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، دون تطبيق قاعدة الشوطين الإضافيين في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأي نتيجة، الأمر الذي سينطبق على مباراة الترضية باستثناء المباراة النهائية التي سيتم خلالها التمديد في حالة التعادل في الوقت الأصلي، مع اللجوء إلى ركلات الترجيح في حالة استمرار التعادل.

صبغة محلية

ويقود الأندية المشاركة في السوبر المصري ثلاثة مدربين سبق لهم العمل في الدوري الإماراتي، إذ يُعد أيمن الرمادي المدرب الوطني الوحيد الذي يوجد في المنطقة الفنية.

وسبق للرمادي خوض تجارب سابقة مع أندية عجمان والشارقة واتحاد كلباء والظفرة ودبي، وترشح من قبل ضمن قائمة أفضل المدربين في دوري أدنوك للمحترفين.

كما سبق وأن تولى مدرب بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تدريب النصر في موسم 2020، وحقق معه لقب كأس المحترفين، بينما تولى مدرب الزمالك، البرتغالي خوسيه غوميز تدريب بني ياس في موسم 2016. أما مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، فتعد تجربته العربية هي الأولى له بعدما عمل مع أندية أوروبية عدة.

أوراق فنية

تختلط أوراق الفرق الأربعة بلاعبين برزوا في أكثر من فريق ضمن المشاركين في السوبر، إذ ستشهد قائمة الزمالك وبيراميدز، لاعبين سبق لهم اللعب بقميص الناديين.

ويعد نجم خط الوسط عبدالله السعيد من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الناديين، مع زميله عمر جابر، ونبيل عماد (دونغا)، وسيف جعفر، فيما سيكون أوباما، أحدث الوجوه التي ستظهر بقميص الفريقين بعدما انضم مطلع هذا الموسم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الزمالك، إلى جانب لاعبين آخرين سبقوه من القلعة البيضاء إلى بيراميدز، أبرزهم مصطفى فتحي، والحارس أحمد الشناوي، والمدافع علي جبر، وأحمد توفيق، والمهاجم مروان حمدي، ويوسف أسامة نبيه.

ولن يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمباراة الثانية التي ستجمع الأهلي مع سيراميكا، الذي ضم مجموعة غير قليلة من لاعبي «القلعة الحمراء» هم: سعد سمير، وأحمد رمضان، وبيكهام، وأحمد عابدين، وأحمد القندوسي، وحسين السيد، ويوسف سيد عبدالحفيظ.

وستكون المرة الأولى التي يواجه فيها الجزائري أحمد القندوسي جماهير الأهلي بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها قبل أسبوعين وأغضبت إدارة الأهلي، ما دفعها للإعلان عن بيع اللاعب عقب نهاية إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الجاري.

جوائز البطولة

المركز الأول: 250 ألف دولار

المركز الثاني: 125 ألف دولار

المركز الثالث: 75 ألف دولار

المركز الرابع: 50 ألف دولار