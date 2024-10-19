نيازي مصطفى.. لُقب بـ شيخ المُخرجين وشارك بفيلمين من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية

البداية مع يوسف وهبي وأول إخراج له مع نجيب الريحاني

نيازي مصطفى ومدرسة خاصة في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - يعد المُخرجواحداً من روادومن أبرز المُخرجين الذين استخدموا المؤثرات البصرية في تقديم العديد من أفلام الفانتازيا، حيث امتلك أسلوباً خاصاً في تقديم أفلامه السينمائية والتي تعاون من خلالها مع عدد كبير من نجوم السينما على مدار أجيال فنية مُختلفة.وفي ذكرى وفاته نستعرض لكم بداياته في عالم الإخراج السينمائي ونجاحه بتكوين مدرسة خاصة به في الإخراج السينمائي وسبب منحه لقب "شيخ المُخرجين".وُلد المُخرجفي 11 نوفمبر عام 1986 بمدينة أسيوط في مصر، وتلقى تعليمه الجامعي بألمانيا حيث درس السينما بمعهد الفيلم هناك، وعقب عودته إلى مصر عمل مونتيراً بعدد من الأفلام السينمائية، وعقب ذلك تدرب على الإخراج السينمائي وعمل كمساعد للمخرج مع الفنان الكبير يوسف وهبي.وفي عام 1937 قدمأولى تجاربه الإخراجية بالسينما المصرية من خلال تعاونه مع الفنان نجيب الريحاني بفيلم "سلامة في خير" والذي شارك في بطولته حسين رياض، راقية إبراهيم فردوس محمد، كما تعاون معه مرة أخرى عام 1941 من خلال فيلم "سي عمر" وجاء الفيلمان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد، وعلى مدار ما يُقارب النصف قرن قدم ما يتجاوز الـ120 فيلماً سينمائياً.يمكنك قراءة: يوسف وهبي يتحدث عن أول فيلم قدمه وبدايات السينما المصرية في لقاء نادروطوال المسيرة السينمائية للمُخرجتميز أسلوبة بمدرسة خاصة به قدم من خلالها العديد من الأفلام السينمائية والتي تنوعت ما بين الكوميديا، الرومانسية، الاجتماعية، كما امتلك طريقة خاصة عن مُخرجي جيله في السينما المصرية من خلال استخدامه للمؤثرات البصرية والتي استخدمها لتقديم الفانتازيا في أفلامه.كما حقق المخرج نيازي مُصطفى نجاحاً مع عدد من الفنانين، ومن أبرزهم الفنان فريد شوقي والذي يعد من أكثر الفنانين الذين تعاونوا معه، حيث قدما سوياً ما يُقارب الثلاثين فيلماً سينمائياً، كما كان الفنان فؤاد المهندس أيضاً من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحاً مع المُخرج نيازي مُصطفى حيث قدموا عدداً كبيراً من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً ومن أبرزها "سفاح النساء، أخطر رجل في العالم، العتبة جزاز، انت اللي قتلت بابايا".ونظراً لأهمية المُخرجوما قدمه للسينما المصرية على مدار سنوات مسيرته الفنية قرر مخرجو السينما المصرية في عام 1975 مُبايعته ليكون صاحب لقب "شيخ المُخرجين".وقد رحل عن عالمنا المُخرج نيازي مصطفى في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر عام 1986 عن عمر ناهز الـ 75 عاماً بعد أن نجح بوضع اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية والعربية بصفته أحد روادها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».