هاريس: القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ليست سهلة على الإطلاق ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم

رأت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن "القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ليست سهلة على الإطلاق ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم، وهناك قصص مأساوية كثيرة تأتي من غزة ومن المهم الاعتراف بسقوط عدد كبير من القتلى".

واعتبر هاريس، أن "مقتل السنوار يوفر فرصة ينبغي انتهازها من أجل إنهاء الحرب واستعادة الرهائن".