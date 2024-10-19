رأت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن "القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ليست سهلة على الإطلاق ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم، وهناك قصص مأساوية كثيرة تأتي من غزة ومن المهم الاعتراف بسقوط عدد كبير من القتلى".
واعتبر هاريس، أن "مقتل السنوار يوفر فرصة ينبغي انتهازها من أجل إنهاء الحرب واستعادة الرهائن".
كانت هذه تفاصيل خبر هاريس: القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ليست سهلة على الإطلاق ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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