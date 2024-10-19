"وحدة إدارة الكوارث": 191912 نازحًا بمراكز الإيواء وعبور 337972 سوريًا و138005 لبنانيين إلى سوريا

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في التّقرير رقم 23 حول الوضع الرّاهن نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمّ تسجيل 82 غارة جوّيّة وقصف على مناطق مختلفة من لبنان، تركّزت بمعظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10415 اعتداء".

وذكرت أنّه "صدر عن وزارة الصحة العامة، حصيلة الشّهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمّ تسجيل 30 شهيدًا و135 جريحًا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2448 شهيدًا و11471 جريحًا"، مبيّنةً أنّ "لتاريخه، تمّ فتح 1094 مركزًا نعتمدًا لإيواء واستقبال النّازحين، وقد بلغ عدد المراكز الّتي وصلت إلى قدرتها الاستيعابيّة القصوى 901 مركزًا".

وكشفت اللّجنة أنّ "حركة النّزوح مستمرّة من المناطق الّتي تتعرّض للاعتداءات اليوميّة إلى المناطق الآمنة، ووصل العدد الإجمالي للنّازحين المسجّلين إلى 191912 نازحًا (44806 عائلات) في مراكز الإيواء، حيث تسجّلت النّسبة الأعلى للنّازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أنّ النّازحين هو أعلى بكثير"، مؤكّدةً أنّ "الأجهزة الأمنيّة كافّة تقوم بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النّازحين، توزيع المواد الغذائيّة والمحروقات، حماية مراكز الإيواء، منع عمليّات الاحتكار، مراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود".

ولفتت إلى أنّ "من تاريخ 23 أيلول الماضي ولغاية 19 تشرين الأوّل 2024، سجّل الأمن العام عبور 337972 مواطنًا سوريًّا و138005 مواطنين لبنانيّين إلى الأراضي السّوريّة"، موضحةً "أنّها تتولّى استلام المساعدات الدّوليّة وتوزيعها على النّازحين ضمن آليّة واضحة وشفّافة عبر المحافظات".