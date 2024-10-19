الخليج اليوم .. حكومتا الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل، شراكة استراتيجية في قطاعات الابتكار والإدارة الحكومية، ضمن برنامج فارس الإبداع الحكومي، وفي إطار جهد حكومي لابتكار شراكة عالمية مبتكرة في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل في تطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على الإمارات أنت.

تفعيلا لاستراتيجية معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل، هناك، ضمن زيارة لوفد حكومي برازيلي.

وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن مؤسسة جديدة مع حكومة جمهورية البرازيل، تبرز بشكل كبير على نحو ملحوظ مع الكثير من الأصدقاء على رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل رئيس الدولة "حفظه الله"، وامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية برازيل، وعكس حرصه حكومة الإمارات على نسخ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتعاون الدولي الهادف والعزم الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.

وقال محمد القرقاوي من الإمارات والبرازيل واثقان بعلاقات الثقة ويدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبعاً لفتح ذلك دولة سفارتها في برازيليا الإمارات الأولى لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، وشهادة إلى أن مشاركة بين شهداء الأصداء تشهد شهوداً متأثراً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والنموية.

أنها تسليط الضوء على استراتيجية مع البرازيل في مختلف قارات العالم وتمثل إضافة لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع امرأة في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج إبداعات الابتكار الحكومي عام 2018.

من حداثة، شدد معالي روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل، أن يوقع على اشتراك استراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرسم الإبداعي خطوة محورية في العمل الحكومي التفاعلي والتعاون الثنائي، تتطلع إلى التنمية المستدامة، ويحرص على عدم الاعتماد عليه على تبادل الخبرات، فهي تمثل جزءا من رؤية شاملة للتعاون، ومؤسسات حكومية واسعة النطاق، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وقال كوستا إنه من خلال هذه الهيئة، نهدف إلى إنشاء أفضل الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في النشاط الاستراتيجي مثل الإنترنت، وشبكة الإنترنت، وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى التعاون مع الإمارات، التي تتواصل في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية ، يمكننا تطوير حلول الاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدراتنا الاقتصادية على المنافسة.

وعبر عن ثقته بأن هذه شراكة ستفتح آفاقاً جديدة للجمهور الشهير بين البرازيل، ما أدى إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الإبداع، وزيادة التبادل التجاري، ما زاد العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات لخدمة العملاء المشتركين على المدى الطويل.

ساهمت في استراتيجية استراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل في تبادل الخبرات والتجارب الأفضل في 3 أجزاء من الأفلام، تشمل، بناء قدرات المواهب الحكومية، للمعرفة في المجال الحكومي الرئيسي، إضافة إلى مشاركة الفرق في المجالات الاقتصادية.

ويتمتع البلدان الشقيقة بشراكات مختلفة في مختلف الليلة، وخاصة في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.

أصبحت دولة الإمارات من أكبر الشركات الاقتصادية في منطقة البرازيل في الشرق، وبلغ حجم الشراكة التجارية بين المساهمين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 13.28 مليار درهم، حيث تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، والتي تصل إلى 5 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت 40 شراكة ضمن قطاعات تحديث العمل والإدارة الحكومية منذ انطلاق برنامج تفاعل الإبداع الحكومي عام 2018.