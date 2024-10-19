إعلامي شهير يفجر مفاجأة عن سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها: هدايا وساعات مزيفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل السر وراء انفصال النجمة اللبنانية نادين نجيم عن خطيبها ناريغ نربيكيان، وذلك من خلال فيديو عبر الـ"يوتيوب".

إيلي باسيل يكشف سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها

كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، السر وراء انفصال نادين نجيم عن خطيبها ناريغ نربيكيان قائًلا: "إن ناريغ خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات، ويمكن مليون أو اتنين، مبلغ خيالي، والساعات الهدايا الخمسة تسعة اللي كان بيقدمها لها طلعوا كلهم مزيفين"، ذلك على حسب ما ورد في كلامه خلال البث، ولم يصدر اي تعليق من نادين أو خطيبها السابق حتى اللحظة.

نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها

كانت نادين نجيم أعلنت الأحد الماضي انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عبر فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" لحسابها على "إنستغرام" لشخص من بعيد وهو منطلق برحلة بحرية وكتبت رسالة غامضة محيّرة جاء فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة! رسمياً، لا بل عازبة وممتنة". ولم تذكر نادين الأسباب أو التفاصيل التي أدت إلى انفصالهما.

نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها - الصورة من حسابها في إنستغرام



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حب كبير وانفصال مفاجىء

كانت نادين نجيم وناريغ ناربكيان أعلنا خطبتهما في 4 فبراير من العام 2023 أثناء سهرة الاحتفال بـ يوم ميلاد نادين، حيث فاجأها ناريغ ناربكيان بخاتم الخطوبة إذ جثا ناريغ ناربكيان حينها على ركبته طالباً يدها وسط هتافات الحاضرين وهتافاتهم ومباركتهم. ولم تستطع نادين نجيم وقتها إخفاء تأثرها حيث دمعت عيناها من المفاجأة الرومانسية السعيدة.

ونشرت وقتها نادين على حسابها على "إنستغرام" الفيديو من حفل يوم ميلادها الذي تحول لحفل خطوبة وعلقت عليه" كان من المفترض أن أحتفل بيوم ميلادي اليوم، ولكنني في النهاية احتفلت بالحياة والحب! وقلت نعم". ووضعت رمز خاتم الخطوبة ورمز القلب.

وكان يربط حب كبير بين الخطيبين. وكانت نادين نجيم تتحدث باستمرار عن مزايا خطيبها ناريغ ناربكيان وأنه ساندها في العديد من المواقف الصعبة التي مرت بها ومدى ثقتها به وانسجامهما وحبهما الكبير. وتحدثت أكثر من مرة عن تحضيراتهما لحفل زفافهما قريباً، وأنه كان تأجل من قبل بسبب انشغالاتها الكثيرة وفق ما أعلنت. إلى أن فاجأت نادين نجيم مؤخراً جمهورها بخبر انفصالها عن خطيبها من دون ذكر الأسباب أو التفاصيل.

نادين نجيم وخطيبها السابق ناريغ ناربكيان في حفل يوم ميلاده الشهر الفائت- الصورة من ستوري حساب نادين على إنستغرام

علماً أن نادين نجيم كانت احتفلت الشهر الفائت بيوم ميلاد ناريغ ناربكيان ضمن أجواء سيطرت عليها السعادة والرومانسية، بحضور عدد من أصدقائهما. ووثقت لحظات احتفالها بيوم ميلاده بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستغرام".

وكانت نادين نجيم قد احتفلت قبل بضعة أيام من احتفالها بيوم ميلاد خطيبها، بيوم ميلاد ابنها جوفاني ضمن أجواء صيفية على المسبح. ونشرت صوراً من الاحتفال تجمعها بابنها جوفاني وابنتها هافن والأصدقاء.



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