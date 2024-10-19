شاهد لمى الرهونجي تنشر صوراً خاصة من حفل زفاف حازم زيدان ولمى بدور 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - لايزال حفل زفاف الفنانين السوريين حازم زيدان ولمى بدور يتصدر الترند ويحظى باهتمام ومتابعة لافتين مع الصور والفيديوهات التي تنشر باستمرار من قبل الضيوف الذين حضروا الحفل ووثّقوا لحظات الفرح، ومنها ما نشرته سيدة الأعمال لمى الرهونجي زوجة الممثل يزن السيد عبر حسابيها على إنستغرام وفيسبوك، من ألبوم ضمّ صوراً من حفل الزفاف الذي جرى السيت الفائت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق.

لمى الرهونجي: الف مبروك ال زيدان

نشرت سيدة الأعمال لمى الرهونجي زوجة الممثل يزن السيد عبر حسابيها على إنستغرام وفيسبوك مجموعة صور أطلت في بعضها بمفردها وبدت بأناقة لافتة، وفي صورة أخرى ظهرت وزوجها مع العروسين حازم زيدان ولمى بدور، بالاضافة لصورة جمعتها ويزن بوالد العريس الفنان القدير أيمن زيدان.

أما الصور الأخرى فجمعت بين لمى والنجمات شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ورنا الأبيض وروعة ياسين وعبير شمس الدين. وأرفقت لمى الصور بتعليق هنأت من خلاله العروسين وآل زيدان بفرحتهم بابنهم حازم، مشيرة إلى الصور التي جمعتها مع النجمات الجميلات وقالت" البوم حفل زفاف ابن النجم الكبير أيمن زيدان الفنان حازم زيدان والفنانة لمى بدور .. مع الجميلات الف مبروك ال زيدان".

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أيمن زيدان يتصدر الترند



وكان عدد من النجوم والأقارب والأصدقاء حضروا حفل زفاف النجمين حازم زيدان ولمى بدور الذي أقيم السبت الفائت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق. بالاضافة لتصدر العروسين وحفل زفافهما الترند، تصدر الفنان أيمن زيدان الترند حيث أشعل مواقع التواصل الاجتماعي برقصه مع العروسين وأصدقائه الفنانين وجميع المعازيم تعبيراً عن سعادته بزفاف ابنه. وكان الجميع سعيداً برؤيته فرحاً وهو الذي منذ زمن طويل لم يشعر بطعم الفرح بسبب الأحزان التي حلت به مع وفاة ابنه نوار بمرض السرطان بعمر صغير ثم وفاة شقيقه شادي زيدان بصورة مفاجئة.

يصف حازم زيدان زوجته لمى بدور بأنها كتلة من الحنان

زواج حازم زيدان ولمى بدور تمّ بعد قصة حب جميلة جمعتهما منذ ست سنوات. وكانت بداية شرارتها قد انطلقت لحظة لقائهما في فيلم "أمينة" الذي جمعهما وجاء من إخراج والد العريس الفنان أيمن زيدان في العام 2018.

يتحدث الفنان حازم زيدان عن حبه لزوجته لمى بدور في حديث سابق له حيث ذكر أنه أعجب بها وحاول التقرب منها. وحصل الإعجاب المتبادل بينهما أثناء تصوير الفيلم. ويصفها حازم زيدان بأنها حبيبة قلبه وكتلة من الحنيّة وكتلة من الحساسية وكتلة من الصبر لأنه يدرك كم تتحمله لأنه شخص غير سهل ومزاجي جداً. وهي شخص واعٍ ومثقف إلى أبعد الحدود وتحب عملها ووفية.

نقابة الفنانين في سوريا تهنىء العروسين



وكانت وجهت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق تهنئة خاصة للعروسين حازم زيدان ولمى بدور من خلال نشر صورة جمعتهما على حسابها على الفيسبوك أرفقتها بعبارات التهنئة التالية:" مباركة قلبية للزميل الفنان حازم زيدان والزميلة الفنانة لمى بدور زفافهما الميمون ألف مبروك".

وكان حازم تزوج من قبل من الفنانة المصرية نهى عابدين في العام 2014 وتطلقا بعد ثلاث سنوات في العام 2017. ولهما ابن وحيد يدعى أيمن.

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