"مجموعة السبع": قلقون إزاء التطورات بلبنان والتهديدات ضد اليونيفيل ولإرساء وقف إطلاق النار بغزة

أكّد وزراء الدّفاع في "مجموعة السبع" (الولايات المتّحدة الأميركيّة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، بريطانيا واليابان)، في بيان مشترك إثر اجتماعهم في نابولي، أنّ "دول مجموعة السّبع موحّدة لدعم ضرورة إرساء وقف فوري لإطلاق النّار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وتحقيق زيادة كبيرة ومستدامة لتدفّق المساعدة الإنسانيّة في كلّ أنحاء قطاع غزة، ومسار مستدام نحو حل الدّولتين".
وأعربوا عن قلقهم "إزاء التّطوّرات الأخيرة في لبنان، وخطر حصول تصعيد إضافي، وحيال كلّ التّهديدات ضدّ أمن "اليونيفيل"، مشدّدين على أنّ "حماية جنود السّلام مسؤوليّة يتحملّها كلّ الجهات في أيّ نزاع". وجدّدوا تأكيد "دعمنا الرّاسخ لحرّيّة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ما دام ذلك ضروريًّا". وأعلنوا عزمهم على "مواصلة تقديم المساعدة إلى أوكرانيا، بما فيها المساعدة العسكريّة على المدَيَين القصير والبعيد".
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