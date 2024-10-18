اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" يحيى السنوار كان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة، وإن مقتله على يد قوات إسرائيلية يحدث "نقطة تحول" من شأنها تسريع محادثات إنهاء الحرب.
وشدد كيربي في تصريح له على اننا لسنا في وضع الآن يسمح لنا بإجراء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار. واوضح باننا لم نعد إلى طاولة المفاوضات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
ولفت الى ان حماس أصبحت في وضع أضعف بكثير لكنها لا تزال فتاكة، وهي لا تزال موجودة في غزة ولا يزال لديها قدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: لسنا في وضع الآن يسمح لنا بإجراء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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