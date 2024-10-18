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بالصور: الرئاسة المصرية: رئيس جديد للمخابرات خلفاً لعباس كامل

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018.

وأدى حسن رشاد، الذي كان يتولى منصب وكيل جهاز المخابرات، اليمين القانونية رئيساً للجهاز أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو خريج الكلية الفنية العسكرية التي تمد الجيش بالمهندسين.

وعُيّن كامل مستشاراً ومبعوثاً للرئيس ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية. وهو كان مدير مكتب الرئيس السيسي منذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة، وانتقل معه لرئاسة مكتبه في رئاسة الجمهورية في 2014.

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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