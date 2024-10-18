أمير قطر: الحرب المدمرة على غزة ولبنان تؤكد الحاجة لإيجاد تسوية شاملة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع.

وطالب أمير قطر خلال مؤتمر صحفي، بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة.

وقال "نثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين".

ودعا المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701.

وشدد أمير قطر على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية.

المصدر : وكالات