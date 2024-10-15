شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة زيارة ولى عهد السعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وتؤكد على محورية الدور المصري في حل أزمات المنطقة.

وأضاف عبد العزيز بأن العلاقات المصرية السعودية قديمة وراسخة وبأن البلدين يمثلان دولتين محورتين في المنطقة وتعزيز التفاهم المشترك بينهما قادر على الدفع قدما نحو إحلال السلام والتغلب على العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عبد العزيز إلى أن القمة بين البلدين تأتي في توقيت حرج يشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق على كافة الجبهات مما يعقد المشهد في المنطقة ويخلق احتياجا كبيرا لممارسة ضغط إضافي على إسرائيل من كافة الدول العربية خاصة دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن القمة أيضا ستساهم بشكل كبير فى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يساعد في ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في العديد من القطاعات في مصر.