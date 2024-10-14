بيان مشترك لإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: الهجمات الإسرائيلية على "اليونيفيل" في لبنان لا بد أن تتوقف على الفور

أعلنت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، أن "الهجمات الإسرائيلية على قواعد اليونيفيل في لبنان لا بد أن تتوقف على الفور فهذه الهجمات المتعمدة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

هذا وقدمت 40 دولة على الأقل، أمس السبت، دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

واردفت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".