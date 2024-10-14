الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليا.

وحث الاتحاد في بيان، اليوم السبت، إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.

وفي يوليو/تموز الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، وعدّته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

المصدر : وكالات