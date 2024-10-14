حزب الله يطلق صواريخ صوب حيفا ويتصدى لمحاولات تسلل إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني ، عن اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية حاولت التسلل فجر اليوم الأحد،13 أكتوبر 2024 ، في نقطتين بمحيط بلدة رامية بجنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض "حوالي خمسة صواريخ" أُطلقت من لبنان على عدّة مناطق في شمال البلاد، بما في ذلك مدينة حيفا؛ في حين حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من نزاع إقليمي "كارثي" مع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة وتصعيد العدوان على لبنان.

وجاء في بيان صدر عن الإعلام الحربي لـ حزب الله أن مقاتلي الحزب "قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل" من موقعين إلى بلدة رامية. كما أفاد الحزب أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي الجانب الإسرائيلي من الحدود.



وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي في أعقاب دول صفارات الإنذار بين الساعة 8:59 والساعة 9:01 في مناطق في الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج ومدينة حيفا ومنطقة الكرمل، أنه "تمّ رصد حوالي خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وتم اعتراضها بنجاح".

هذا وأدّت غارة جوية إسرائيلية، فجر اليوم، إلى تدمير مسجد في جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان؛ وقالت الوكالة: "نفذ الطيران المعادي قرابة الثالثة إلا ربع من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفا المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمره بالكامل".

المصدر : وكالات