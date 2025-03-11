بالصور: "غزة ليست للبيع" هجوم يطال ملعب غولف يملكه ترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وسائل إعلام أمريكية وعربية ، السبت 8 مارس 2025 ، إن عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية ، استهدفوا ملعب غولف في اسكتلندا ، يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وخطوا عبارة " غزة ليست للبيع" على عشب الملعب.

وأُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة "بالستاين أكشن".

وكتبت المجموعة عبارات "الحرية لغزة" و"الحرية لفلسطين" على الجدران.





وكتبت عبارة "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

وتعرض الملعب أيضا لأضرار من خلال قلب التربة.





وقال متحدث باسم المجموعة في بيان إنها "ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له".

وأضاف: "أظهرنا له أن ممتلكاته ليست بمأمن من أعمال المقاومة"، متعهدا مواصلة التحرك ضد "الاستعمار الأميركي والإسرائيلي" في فلسطين.

وأثار ترامب تنديدا واسع النطاق في كل أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتوعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة ب"الموت" في حال لم تفرج حماس عن الرهائن، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وقالت شرطة اسكتلندا التي أُبلغت في الساعة 4,40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، إنها تواصل تحقيقاتها ودعت أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بها.

وقال متحدث باسم مجموعة ترامب في تيرنبيري "إنه عمل صبياني وإجرامي".

وأضاف أن "الفريق الرائع" المسؤول عن ملعب الغولف "سيضمن ألا يكون لهذا الأمر أي تأثير على أنشطة الشركة".

وأكد المتحدث أن "تيرنبيري يعد كنزا وطنيا وسيظل الرمز الأول للفخامة والتميّز في عالم الغولف".

المصدر : وكالات