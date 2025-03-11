أحداث سورية: مقتل 973 مدنيا في مناطق الساحل منذ اندلاع الاشتباكات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، 10 مارس 2025، مقتل 973 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن السورية، وفلول النظام على مدار 72 ساعة في مناطق الساحل.

وقال المرصد السوري، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانون لهؤلاء"، وعدّ 39 مجزرة ارتكبت منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لفلول نظام بشار الأسد المخلوع في 6 آذار/ مارس ضد قوات الأمن.

وتوزعت حصيلة القتلى المدنيين على النحو التالي: 545 في اللاذقية، 262 في طرطوس، 156 في حماة، و10 في حمص؛ وفقا لحصيلة المرصد السوري.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، كما دعا السلطات السورية إلى محاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني.

ولفت إلى أن "الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل، ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سورية ما بعد سقوط الأسد".

المصدر : عرب 48