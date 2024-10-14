الجيش الكوري الجنوبي: يبدو أن كوريا الشمالية تستعد لتفجيرات على الطرق المتصلة بكوريا الجنوبية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لتنفيذ تفجيرات على الطرق التي تربطها بكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: «بعد إعلان الجيش الشعبي الكوري الشمالي في 9 أكتوبر، يقوم الجيش الكوري الشمالي بأنشطة يُفترض أنها تشير إلى تنفيذ تفجيرات على الطرق الواقعة على طول خطي "غيونغوي" و"دونغهيه"».

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تراقب عن كثب تلك الأنشطة التي تجري شمال خط ترسيم الحدود العسكرية، وتسعى إلى اتخاذ تدابير السلامة للجنود والشعب الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الشعبي الكوري الشمالي يوم الأربعاء إنه سيقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وسيبني «هياكل دفاعية قوية» في تلك المناطق؛ ردا على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.