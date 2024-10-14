الاشتباه بإحباط محاولة اغتيال ثالثة لترامب في ولاية كاليفورنيا

اعتقلت السّلطات الأميركيّة رجلًا من مدينة لاس فيغاس حُدّدت هويّته باسم فيم ميلر (49 عامًا)، وبحوزته تصريح دخول مزوّر، يوم السّبت الماضي، عند نقطة تفتيش بالقرب من تجمّع انتخابي للرّئيس السّابق المرشّح ​دونالد ترامب​ في كاليفورنيا.

وأوضحت إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد في بيان، أنّ ترامب لم يكن في خطر. وعثر الضبّاط على بندقيّة ومسدّس ومخزن كبير السعة بشكل غير قانوني في مركبة ميلر. وذكرت أنّه أُلقي القبض عليه دون وقوع حوادث، ووُجّهت له تهمة حيازة سلاح ناري محمل وحيازة مخزن كبير السعة.

بدوره، أشار عمدة مقاطعة ريفرسايد تشاد بيانكو، إلى أنّه تمّ إحباط محاولة اغتيال ثالثة لترامب في ولاية كاليفورنيا، لافتًا إلى أنّ ميلر عضو في جماعة يمينيّة مناهضة للحكومة، وأنّه أثناء التّفتيش أظهر لعناصر الشّرطة تذاكر مزوّرة للدّخول إلى المكان الّذي تحدّث فيه ترامب.

وكانت حملة ترامب قد طلبت فرض قيود على الطّيران فوق منازله وتجمّعاته، لما تبقّى من فترة الحملة الانتخابية، وتخصيص طائرات ومركبات عسكريّة لنقله وتوفير المزيد من الحماية له.

يُذكر أنّ ترامب كان قد تعرّض لمحاولتَي اغتيال خلال الأشهر الماضية.