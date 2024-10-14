شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مركبة قتالية.. القوات الأوكرانية تصد هجومًا كبيرًا لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها صدت هجومًا كبيرًا من القوات الروسية بالقرب من كراخوف، أحد المراكز الرئيسية للقتال شرقي أوكرانيا.

وأشارت إلى رصد مجموعة روسية تتكون من حوالي 25 مركبة قتالية مشاة، وخمسة دبابات خلال اقترابها عبر الاستطلاع الجوي. حرب روسيا وأوكرانيا ولفتت إلى تدمير تعزيزات القوات الروسية بواسطة المدفعية الأوكرانية والطائرات المسيرة الانتحارية.



وذكر مقر قوات المظليين، تدمير سبع مركبات قتالية مشاة ودبابتين،

فيما قالت التقارير، إن أكبر بؤر التوتر كانت في بوكروفسك وكراخوف.

وفي المجمل سُجل حوالي 80 هجومًا روسيا على الجبهة الشرقية خلال اليوم، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة في كييف مساء السبت.

