شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور تجاوز 640 ألف زائر.. اختتام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.