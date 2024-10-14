جيب تكشف عن تصميم جديد للسيارة جيب كومباس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت علامة جيب اليوم عن لمحة أولية للجيل الجديد من السيارة جيب كومباس من خلال رسم تخطيطي لتصميم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة ذات الدفع الرباعي.

جيب كومباس على مصنة STLA Medium

تعتمد السيارة جيب كومباس على منصة STLA Medium المرنة، والتي توفر مجموعة متنوعة من خيارات محركات الدفع، بدءًا من الكهرباء الكاملة، والهجينة، وصولاً إلى محركات الاحتراق الداخلي، مما يتيح للعملاء اختيار الجيب المناسب لهم بأفضل أداء وتكنولوجيا متطورة، بغض النظر عن نظام الدفع المختار.

سيتم طرح الجيل الجديد من جيب كومباس في الأسواق العالمية في وقت لاحق، حيث ستكون البداية في أوروبا مع بدء الإنتاج في مصنع ميلفي بإيطاليا عام 2025، على أن يتوسع الإنتاج ليشمل أمريكا الشمالية ومناطق أخرى حول العالم في عام 2026.

واستنادًا إلى إرثها العريق الذي يمتد لأكثر من 80 عامًا، تواصل جيب تقديم قدرات أسطورية في الأداء على الطرق الوعرة، إلى جانب التصاميم الداخلية الفاخرة والمزايا التقنية العالية والمرونة التي تلبي طموحات الباحثين عن مغامرات غير عادية. توفر سيارات جيب لأصحابها إحساسًا دائمًا بالأمان والثقة بفضل تقنياتها المتطورة وبرامجها المتميزة، مثل برنامج Jeep Wave الذي يضمن رعاية متميزة وخدمات دعم على مدار الساعة لجميع عملاء جيب 4×4.

كما أن جهود جيب في تبني الطاقة الكهربائية على مستوى عالمي تساهم في تحويل سيارات الدفع الرباعي إلى الدفع الكهربائي 4xe، بما يتماشى مع رؤيتها نحو تحقيق حرية التنقل الخالية من الانبعاثات. بحلول عام 2025، ستتوفر نسخة كهربائية من جميع طرازات جيب لتعزيز القدرات الأسطورية لسياراتها.