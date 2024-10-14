سامسون يرفض فسخ عقده مع الزمالك بالتراضي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحه اليوم الإثنين بعد أن خاض الأبيض مباراتين وديتين صباح وعصر أمس مع إيسترن كومبانى وزد اف سي فى ختام لقاءاته التجريبيه استعدادا للسفر إلى دولة الإمارات العربيه المتحده الخميس المقبل للمشاركه فى بطولة السوبر المصري حيث يلتقى مع بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

من ناحيه أخرى فشلت محاولات إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى الوصول إلى إتفاق مع اللاعب البنيني سامسون أكينولا لفسخ عقده بالتراضى حتى يتمكن النادى من التعاقد مع لاعب أجنبى آخر قبل غلق باب القيد المحلى يوم ٢٥ أكتوبر الجاري حيث أصر اللاعب للمره الثانيه على حصوله على كافة مستحقاته عن قيمة تعاقده الذى ينتهي الموسم القادم ويبلغ حوالى مليون و٣٠٠ ألف دولار مكونه من ١٠٠ ألف دولار مستحقات متأخره له بالإضافة إلى موسمين أخريين الأول قيمته ٦١٢ ألف دولار والثانى ٦٩٢ ألف دولار وهو ما يجعل المجلس فى مأزق كبير لصعوبة توفير هذا المبلغ.

ويدرس مجلس الإداره وضع اللاعب فى قائمة الإنتظار حتى يتمكن من بيعه أو إعارته للخروج من هذه الأزمه.

الزمالك يبحث مطالب جوميز قبل السوبر المصري

وقرر مجلس ‘دارة الزمالك عقد جلسه مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني اليوم الإثنين قبل سفر البعثه إلى الإمارات بهدف بحث مطالبه قبل السوبر المصري وقبل غلق باب القيد.

وأكدت مصادرنا أن جوميز طلب ضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع إفريقى أو محلى على مستوي عالى وهناك مفاوضات تجرى حاليا مع سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب عمرو قلاوه والذى كان معارا إلى سموحه الموسم الماضى كما طالب المدير الفنى بالتعاقد مع جناح شمال مهاجم.

فى الوقت الذى وافق فيه مدرب الزمالك على إعارة ثلاثة لاعبين لعدم الحاجه إليهم فى الفتره الحاليه وهم محمد عاطف وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر.

على صعيد أخر أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن مصطفى الزناري مدافع الأبيض تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يخضع للفحوصات الطبية اللازمة في الفترة الحالية من أجل تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له المدافع في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية وهو مايعني استبعاد اللاعب من قائمة السوبر المصري.