مهرجان الموسيقى العربية| تفاصيل حفل عزيز مرقة ونسمة محجوب الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ ٣٢ برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ٤ حفلات بمسارح دار الأوبرا النافورة، الصغير، المعهد والجمهورية.

تفاصيل الليلة الرابعة لـ مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

فعلى مسرح النافورة يشارك الفنان الأردني عزيز مرقة وفرقته الموسيقية لأول مرة في مهرجان الموسيقي العربية، ويسبقه الفنانة نسمة محجوب وفرقتها بأعمال شرقية وغربية.

و على مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم فرقة تقاسيم بمشاركة الفنان حلمي عبد الباقى منوعات من الطرب الأصيل بقيادة المايسترو عادل مصطفى.



كما يشهد مسرح الجمهورية أمسية فنية لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

و تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب بالمسرح الصغيرحيث تبدأ فى العاشرة صباحاً جلسة محورها تأثير الاغنية الشعبية على الإبداع العربى المعاصر (١)بمشاركة الباحثين الدكتور محمد شبانة مقررا ،الدكتور محمد أحمد جمال ( البحرين) ، الدكتور فيصل خليفة شعبان العربيد (الكويت) ، الدكتور فتحى زغنده (تونس) ، الدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ محمد صالح (الكويت) ، الدكتورة نسرين محمد بلقاسم الاحول (تونس) .



و تستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة و النصف ظهرا و تناقش تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربى المعاصر(٢) بمشاركة الدكتور محمد المصمودى ( تونس ) مقررا . الدكتور محمد غوانمه ( الأردن) ، الدكتور خالد على القلاف (الكويت)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) ، الدكتورة رجاء موسي عبد الله (السودان) ، الدكتور معتصم عديلة ( فلسطين) .

و فى السادسة مساء تقدم تجربة فنية لمجموعة زخارف الصوتية "غناء أكابيلا لتراث الموسيقى المغربية "لـ نبيل بن عبدالجليل ( المغرب ) .