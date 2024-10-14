تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة ألمانيا اليوم.. جاكبو يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب هولندا، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره منتخب ألمانيا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حققها من انتصارين وتعادل، بينما منتخب هولندا، يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تحقيقه لفوز واحد وتعادلين.

تشكيل هولندا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: فيربورجين

خط الدفاع: دومفريس، دي فري، دي ليخت، فان دي فين

خط الوسط: جرافينبيرخ، تشافي سيمونز، رينديرز، تيمبر

خط الهجوم: جاكبو، بروبي

موعد مباراة المانيا وهولندا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا أمام هولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تذاع مباراة ألمانيا أمام هولندا مساء اليوم الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية على قناة beIN Sports HD 1.