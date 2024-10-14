سلام بعد لقائه دريان: بالتكاتف والتعاضد والتصميم نأخذ لبنان الى موقع افضل في المفاوضات القائمة

اشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى ان "زيارتنا اليوم لسماحة المفتي كما هي العادة لنتبارك من صاحب هذه الدار الكريمة، خصوصا في الظروف والأيام الصعبة وتحديدًا المرحلة التي يمر فيها لبنان بلحظات حرجة ووقت تاريخي فعلا لهذا البلد وهذا الوطن وهذا الشعب".

ولفت الى ان "أهم ما في زيارة اليوم هو أننا أطلعنا سماحة المفتي على الدعم العربي الكبير والتطمين العربي بوقوف كل الدول العربية إلى جانب لبنان. وأطلعناه على كل المساعدات التي تأتي يوميا من خلال الجسور الجوية التي أقيمت من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، واليوم يبدأ وصول الطائرات من سلطنة عمان الى لبنان مشكورة".

واضاف، "الأهم من ذلك كله، تكلمنا عن أهمية التعاضد والاتحاد بين أبناء هذا البلد من جميع الأطياف والطوائف في هذه المرحلة الصعبة، والتضامن تحت الشعار الذي نعتمده دائما "الدرع العربي"، من المهم اليوم أن يدرك لبنان أهمية الدور العربي الذي يتحرك ديبلوماسيا ودوليا لتحصين لنان وحمايته. المساعدات المرسلة إلى لبنان مهمة وضرورية ونحن بحاجة إليها لاجتياز الأزمة، لكن الأهم من ذلك كله هو وعي اللبنانيين، وحمكة المسؤولين لحماية لبنان، فالعالم العربي يوجه رسالة إلى لبنان، أننا إلى جانبكم، نحن إلى جانبكم، وما يجري من سعي على المستوى الدبلوماسي خارج لبنان، ووراء الكواليس، وفي العلن، يصب كله في حماية لبنان، أولا لوقف إطلاق النار الفوري وتجنب المزيد من المآسي للبلد، وثانيا أخذ لبنان إلى موقع أفضل في المفاوضات القائمة حتى لا يكون لبنان الحلقة الأضعف في ما يعد للمنطقة، وهذا لا نستطيع تحقيقه إذا لم يكن هناك تكاتف وتعاضد بين أهل هذا البلد وتصميم على تحقيق مصلحة البلد أولا وبعدها ما يأتي يكون ثالثا".