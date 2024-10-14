ملك الاردن استقبل ميقاتي في قصر الحسينية في عمان بحضور ولي العهد

استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في قصر الحسينية في عمان، في حضور ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني.

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